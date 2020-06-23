شرطة مقدونيا الشمالية توقف شاحنة تقل 64 مهاجرا من بنجلاديش

عثرت شرطة مقدونيا الشمالية على 64 مهاجرا، كلهم من بنجلاديش، في شاحنة تقلهم بعيدا عن الحدود اليونانية في الجنوب، حسبما أفادت وكالة أنباء "ميا" الرسمية اليوم الثلاثاء.



ونقلت الوكالة عن الشرطة قولها إن سائق الشاحنة تمكن من الفرار ولم يتم اعتقاله، ووقع الحادث في وقت متأخر أمس الاثنين على الطريق بين ستروميكا وفالاندوفو.



وتم نقل المهاجرين من الشاحنة إلى مركز استقبال في جيفجيليا.



يذكر مقدونيا الشمالية تمتد على الفرع الرئيسي لطريق الهجرة في البلقان، والذي تم إغلاقه رسميا في مارس 2016 بعد مرور أكثر من مليون شخص في حوالي 10 أشهر فقط.



ومع ذلك، لا يزال المهاجرون يصلون من تركيا عبر اليونان، ولكن بوتيرة أبطأ كثيرا.