وكيل أوقاف الإسكندرية: فتح المساجد لأداء الفرائض دون السنن

قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الشيخ محمد خشبة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عقد اجتماع، غدا، لتحديد عدد المساجد دون الزوايا وأماكنها لأداء الصلوات الخمس على أن يكون أداء السنن فى المنزل.

وتابع: "فتح المسجد سيكون قبل موعد الأذان بـ10 دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وأوضح خشبة فى تصريحات صحفية لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، أن المصلى سيلتزم بسجادة صلاة شخصية وبالتباعد الجسدى، مع استمرار إجراءات متابعة التطهير والتعقيم مستمر للمساجد، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يفتح أي مسجد أو زاوية دون إذن المديرية.

وأشار خشبة إلى عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات للجنائز أو عقد القران أو أى مناسبة اجتماعية.