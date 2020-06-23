مسؤول أوروبي تجاري في الصين يعرب عن عدم ثقته في التوصل لاتفاق هذا العام

أعرب مسؤول تجاري أوروبي بارز في الصين اليوم الثلاثاء عن عدم ثقته في توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق استثماري مع الصين هذا العام، وذلك عقب قمة رفيعة المستوى عبر الفيديو أمس الاثنين.



وقال يورج فوتكي، رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين اليوم الثلاثاء " حقيقة أنه لا يوجد إعلان نهائي مشترك تمثل بصراحة خيبة أمل إلى حد ما".



وأضاف أن الافتقار لبيان مشترك عقب مباحثات اليوم، كشف عن عدم وجود اتفاق بين الجانبين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن الاستثمار " مازال بعيد المنال".



وكانت بروكسل وبكين قد بدأتا مفاوضات من أجل التوصل لاتفاق كبير يشأن الاستثمار عام 2014. وبعد مباحثات الجانبين أمس الاثنين ، أشار الجانبان إلى أنهما يريدان التوصل لاتفاق قبل نهاية العام.



مع ذلك، بعد المباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي كيه تشيانج ، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين من أنه يتعين على الصين القيام" بالتزامات جوهرية " قبل التوصل لاتفاق.



ويطالب الاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاق أن تفتح الصين السوق للمستثمرين الأجانب، وتضمن المزيد من الشفافية وتقدم شروطا عادلة للشركات الأوروبية التي تعمل مع الكثيرمن الشركات الصينية .



وأضاف فوتكي أنه يعتقد أن الجانب الصيني يأمل في التوصل لحل وسط مع الجانب الأوروبي.