الأوساط السياسية والعلمية في ألمانيا تؤكد أهمية التركيز على التغير المناخي

أكدت أوساط سياسية وعلمية رفيعة المستوى في ألمانيا أنه يجب أن تتعاطى السياسة الخارجية والأمنية للبلاد بشكل أقوى مستقبلا مع عواقب تغير المناخ.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر يتناول "المناخ والأمن" إن عواقب تغير المناخ خطيرة تماما، مثل عواقب وباء كورونا "بالنسبة للحياة البشرية وبصفتها مصدرا لنزاعات مستقبلية".

تجدر الإشارة إلى أن الأوساط العلمية والسياسية تبحث في المؤتمر الذي يعقد في العاصمة برلين عن سبل للحد من المخاطر الجديدة على السلام والأمن في العالم.

ويقوم على تنظيم المؤتمر وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع شركة "أدلفي" لاستشارات المناخ والبيئة والتنمية وكذلك معهد "بوتسدام" لأبحاث عواقب المناخ.

وقال مدير المعهد يوهان روكشتروم إن النقاش سيدور مستقبلا حول الموارد بشكل أكثر تكرارا ؛ لأنه من المحتمل تجاوز حدود الكوكب، وأوضح: "نحن نرى هذه التأثيرات بالفعل حاليا في مناطق معرضة للخطر بمنطقة الساحل، على سبيل المثال، حيث يؤدي الجفاف إلى أزمات غذائية يمكن أن تتسبب في اضطرابات".