رئيس جامعة سوهاج يناقش آليات تفعيل أنظمة رصد وإظهار نتائج الطلاب

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عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع فريق عمل مركز نظم المعلومات الإدارية؛ لمناقشة خطة تفعيل أنظمة التعامل مع رصد وإظهار نتائج الطلاب إلكترونياً.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مسعود مدير المركز، والمهندس هيثم أبو ضيف المدير التنفيذي لشركة زاد، ومهندسي الدعم الفني بالمركز.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، مدى اهتمام الجامعة بمشروع التحول الرقمي وميكنة المعلومات، من أجل مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وإتاحة البيانات، تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030م.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول آليات تفعيل برنامج زاد الجديد لرصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الصيدلة، الطب البيطري، والتربية النوعية، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، والحقوق، التربية الرياضية، الآثار، والألسن، التكنولوجيا والتعليم، التجارة وكلية الآداب، على أن يتم تطبيق البرنامج الجديد على جميع الكليات اعتبارًا من العام الجامعي القادم.

وأضاف أنه سيتم رصد النتائج بباقي الكليات في الوقت الحالي من خلال نظام Mis.

ووجه عزيز تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإظهار النتائج لطلاب الفرق النهائية قبل الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم.

وشدد على عمداء الكليات بضرورة دعم مهندسي نظم المعلومات الإدارية، وتذليل كل الصعوبات لسرعة الانتهاء من رصد ومراجعة النتائج.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد مسعود، أن الجامعة تعاقدت مع شركه زاد لتطبيق وتفعيل برنامج زاد لميكنة أعمال شؤون الطلاب والكنترولات في جميع كلياتها بما يواكب التحول الرقمي والتعلم عن بعد.