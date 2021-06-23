إزالة عدد ٣٢ مخالفة تعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة في أرمنت بالأقصر

قال عبد الله عاشور، رئيس مركز أرمنت بالأقصر، إنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية عبارة عن تعدي بعمل قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥ متر بناحية حوض أبو سلسلة بالديمقراط بقرية المحاميد، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وفي سياق متصل صرح عاشور أنه تم استكمال تنفيذ إزالة مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة بناحية شارع الشهيد عبد الرحمن خلف العمارات السكنية بارمنت الوابورات؛ حيث شنت الوحدة المحلية حملة أسفرت عن إزالة عدد ٣٢ مخالفة تعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة في المهد.

وأوضح عاشور بأن المخالفات عبارة عن تعدي ببناء عشش عشوائية بالطوب الأبيض والطوب الأحمر والمونة الاسمنتية بارتفاع ٣ أمتار على إجمالي مساحة ٢٠٠٠ متر مربع خلف العمارات السكنية بشارع الشهيد عبد الرحمن،.





