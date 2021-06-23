جائحة كورونا تتسبب في إلغاء سباق موتو جي بي الياباني

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خضع جدول منافسات سباقات موتو جي.بي للدراجات النارية للموسم الجاري لتعديلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ألغي سباق الجائزة الكبرى الياباني الذي كان مقررا على مضمار موتيجي.

وأعلنت شركة "دورنا" مالكة الحقوق التجارية لسباقات موتو جي.بي أن السباق الياباني لا يمكن إقامته نظرا لقيود السفر المفروضة في اليابان.

وسيحل مكان السباق الياباني، سباق الجائزة الكبرى الأمريكي الذي سيقام في أوستن بولاية تكساس في الثالث من أكتوبر، بينما سيجرى تأجيل سباق تايلاند لمدة أسبوع ليقام في 17 أكتوبر.

ويقام آخر السباقات الـ19 لفئة موتو جي.بي في بلنسية الإسبانية في منتصف نوفمبر.