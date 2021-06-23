 ضبط 30 ألف نسخة مطبوعات غير مرخصة داخل مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة - بوابة الشروق
الأربعاء 23 يونيو 2021 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

ضبط 30 ألف نسخة مطبوعات غير مرخصة داخل مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

مقر محافظة القاهرة
مقر محافظة القاهرة
مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 5:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 5:05 م
ضبطت مباحث المصنفات 30 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بإشراف اللواء ناجح ذكي مساعد وزير الداخلية، من ضبط هذه النسخ بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة .

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك