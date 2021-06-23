 شكري ونظيره الألماني يؤكدان على المستوى المتميز للعلاقات على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شكري ونظيره الألماني يؤكدان على المستوى المتميز للعلاقات على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:54 م

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الألماني "هايكو ماس"، اليوم الأربعاء، ببرلين على ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوي متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الجانبين أعربا عن التطلع لاستمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب.

وقال السفير أحمد حافظ إن "شكري" و"ماس" تناولا، خلال اللقاء، عددا من ملفات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصحية والطاقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول مجمل الأوضاع في المنطقة وسٌبل حلحلة الأزمات التي تواجهها وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية وسد النهضة.

واتفق الوزير شكري مع نظيره "ماس" على مواصلة التنسيق والتشاور في كافة الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتيّن.

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