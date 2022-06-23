روسيا تعلن تدمير 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيجور كوناشينكوف، أن بلاده تستمر في تكبيد أوكرانيا خسائر فادحة، وفقا للوضع صباح اليوم الخميس 23 يونيو 2022.

وتابع كوناشينكوف أن «الخسائر في الكتيبة 34، من لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي هزمت بالقرب من قرية "ميرنايا دولينا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، قد بلغت في غضون يومين أكثر من 150 قتيلا ونحو 450 جريحا».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أضاف المتحدث الرسمي: «كذلك ففي كل من سرايا هذه الكتيبة، ما لا يزيد عن 15-20 جندي، تخلى طاقم القيادة من المبتدئين عن مرؤوسيهم وهجروا منطقة القتال».

واستطرد: «أما في التقسيمات الفرعية للواء الميكانيكي رقم 30، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد تبقى أقل من 50% من الأفراد في منطقة قرية "كلينوفويه"، نتيجة لقصف القوات المسلحة الروسية، وتم إجلاء أكثر من 170 جنديا وضابطا من منطقة القتال، مصابين بجروح خطيرة».

وذكر أن الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية يوم أمس، 22 يونيو، في منطقة نيكولاييف، دمرت زهاء 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 50 نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد في حظائر المركبات القتالية، بما في ذلك أنظمة أجنبية الصنع.

كما أصابت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ثلاث قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة نيكولاييف، و4 مناطق تمركز قيادات وأفراد ومعدات عسكرية في 18 منطقة.

كما دمر الطيران التكتيكي الروسي القوى العاملة والمعدات العسكرية في 96 مقاطعة ومركز رادار ميداني في منطقة «كونستانتينوفكا» التابعة لمدينة خاركوف.

وضربت القوات الصاروخية والمدفعية 26 موقعا للقيادة ومواقع تمركز للأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 364 مقاطعة، بالإضافة إلى وحدات المدفعية الأوكرانية في 58 مقاطعة، بما في ذلك فصيل من مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، طراز «إم-777» في جزيرة كوبانسكي، وفصيل أنظمة «سميرتش» لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقة «نوفوبوكروفسكويه» بجمهورية دونيتسك.

ونتيجة للضربات الجوية والصاروخية والمدفعية، فقد تم تحييد أكثر من 650 عنصرا من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، و17 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، وثلاث مركبات قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ «سميرتش» المتعددة، بالإضافة إلى 17 مركبة خاصة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.