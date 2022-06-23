رفع البنك المركزي الفلبيني معدل الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، في ظل تسارع وتيرة التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%.

ويأتي رفع معدل الفائدة في ظل تسارع معدل التضخم حيث ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وكان محافظ البنك المركزي فيليب ميدالا، الذي سوف يتولى المنصب خلفا لبنجامين ديوكون في الأول من يوليو المقبل، قد أشار إلى احتمالية رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة في أغسطس المقبل، موضحا أنه من الممكن رفع المعدل بنسب مماثلة خلال بقية العام.