أسعار النفط تقلص خسائرها المبكرة قبل نهاية التعاملات

قلصت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خسائرها الصباحية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تراجعها بأكثر من 6% في بداية التعاملات للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بسبب تزايد من المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي إلى انفجار فقاعة الطلب على الطاقة.

وخلال تعاملات اليوم تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 2ر8% إلى أقل من 102 دولار للبرميل قبل أن يقلص خسائرها مع تقدم التعاملات. ويشعر المستثمرون بالقلق من تداعيات الزيادة الحادة لأسعار الفائدة الأمريكية، في الوقت الذي يتحدث فيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمام الكونجرس اليوم عن خطط المجلس لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 4 عقود.

ورغم تراجع سعر الخام مازالت أسعار الوقود تواصل ارتفاعها بسبب نقص إنتاج مصافي التكرير بالتزامن مع موسم ذروة الطلب على السفر البري في الولايات المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دعوة الكونجرس الولايات الأمريكية لتعليق ضريبة الوقود لمدة 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل بهدف التخفيف عن المستهلكين مباشرة. ووصل سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 دولارات للجالون بعد ارتفاعه بأكثر من 50% خلال العام الحالي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بمقدار 34ر3 دولار إلى 18ر106 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل في تعاملات نيويورك بعد أن كان قد تراجع في الساعة العاشرة و28 دقيقة صباحا بمقدار 91ر6 دولار. وفي لندن تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي مقدار 08ر3 دولار إلى 7ر111 دولار للبرميل، بعد أن تراجع في التعاملات الصباحية 38ر5 دولار إلى 27ر109 دولار للبرميل.