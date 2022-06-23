المجر تعرب عن استعدادها لتعديل قوانين للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي

أعربت المجر عن استعدادها لتعديل قوانين للحصول على تمويل محتجز يقدر بمليارات اليورو، وذلك وفقا لما قاله الوزير المسؤول عن المفاوضات مع الكتلة الأوروبية، لصحيفة فيلاجازداساج الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزير تيبور نافراسيس قال إن المجر تحاول تجنب خسارة جزء من التمويل الذي يقدر بأكثر من 37 مليار يورو (39 مليار دولار) من خلال تخفيف مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حكم القانون والفساد. وأكد نافراسيس أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق هذا العام.

ويتعين على بوادبست الرد بحلول 27 يونيو الجاري على رسالة للمفوضية الأوروبية سردت مخاوف الاتحاد الأوروبي التي أدت لتجميد التمويل.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي جمد تمويلا بقيمة 21.7 مليار يورو من موازنة 2021 حتى 2027 موجهة للمجر، بالإضافة إلى 15.5 مليار يورو كتمويل للتعافي من جائحة كورونا، من بينها 5.9 مليار على هيئة منح والباقي قروض، وفقا لما قاله نافراسيس.