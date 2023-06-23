راينميتال الألمانية تعتزم توريد 20 مدرعة أخرى طراز ماردر إلى أوكرانيا

تعتزم شركة راينميتال الألمانية لتصنيع الأسلحة توريد 20 ناقلة جند مدرعة أخرى من طراز ماردر خلال الصيف الجاري.

وأكدت الشركة في مقرها بمدينة دوسلدورف، اليوم الجمعة، الجدول الزمني الخاص في هذا الصدد، والذي كانت أعلنت عنه في مطلع يونيو الجاري.

وتمول الحكومة الألمانية هذه الصفقة بملايين اليورو.

وقالت الشركة إن أوكرانيا ستكون حصلت بذلك على ما مجموعه 60 مدرعة طراز ماردر بواقع 40 مدرعة من راينميتال و20 مدرعة من مخزونات الجيش الألماني. وتعرض راينميتال تزويد أوكرانيا بـ60 مدرعة أخرى، وبدأت العمل على ذلك بالفعل في مصنعيها في أونترلوس بولاية سكسونيا السفلى وكاسل بولاية هيسن، وذكرت الشركة أن من الممكن إنتاج ما يصل إلى 10 قطع شهريا من هذه المدرعات الـ60.

وبعيدا عن الصفقة المباشرة مع أوكرانيا، ستحصل اليونان على 40 مدرعة طراز ماردر من راينميتال في الصيف الجاري، وذلك في إطار ما يعرف بعملية التبادل الدائري حيث تقوم دول بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بتسليم أوكرانيا معدات حربية من إنتاج سوفيتي مقابل حصول هذه الدول على معدات حربية أحدث.