كوريا الجنوبية تخفق في الفوز بوضع السوق المتقدمة على مؤشر إم إس سي آي

أخفق سوق الأسهم في كوريا الجنوبية في الفوز بوضع السوق المتقدمة من مؤسسة "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (مؤشر إم إس سي آي)، رغم إعلانها عن مجموعة تدابير إصلاح السوق في وقت سابق من العام.

وأعلنت مؤسسة "إم إس سي آي" القرار في بيان صحفي يوم الخميس (بتوقيت الولايات المتحدة) قائلة إن كوريا الجنوبية ستظل على قائمة الأسواق الناشئة في الوقت الحالي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

ويتعين على كوريا الآن الانتظار حتى يونيو من العام المقبل للمحاولة مرة أخرى دخول قائمة مراقبة "إم إس سي آي" لوضع السوق المتقدمة.

وتعيد" إم إس سي آي" في يونيو من كل عام تصنيف قائمة المراقبة للأسواق الناشئة والمتقدمة، بناء على التنمية الاقتصادية في كل بلد، وحجم وسيولة أسواق الأسهم، والقدرة على الوصول للأسواق بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

و قالت " إم إس سي آي " إنها ترحب بالإجراءات المقترحة من جانب الحكومة الكورية التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى سوق الأسهم، ولكن لكي تنظر المؤسسة في إعادة التصنيف المحتملة لوضع السوق، يتعين على كوريا تنفيذ هذه الإجراءات أولا وأن يجرب المستثمرون الأجانب الإصلاحات فعليا مع الوقت.

وكشفت الحكومة في سول في فبراير الماضي النقاب عن خطة لتحسين هيكل سوق الصرف الأجنبي، بما يشمل تدابير للسماح للمؤسسات الأجنبية بالمشاركة في سوق صرف العملات الأجنبية بين البنوك المحلية عند التسجيل، وتمديد ساعات التداول وتنفيذ تحسينات محددة في البنية التحتية لكي تتماشى بشكل أفضل مع الأسواق العالمية للعملات الأجنبية. وستدخل التدابير في حيز التنفيذ في النصف الثاني من 2024.

وأعلنت لجنة الخدمات المالية أن الشركات المدرجة ببورصة كوسبي بأصول تبلغ 10 تريليونات وون (7ر7 مليار دولار أمريكي) أو أكثر سيتم إلزامها بتقديم الإفصاحات باللغة الإنجليزية بدءا من العام المقبل، وسيتم توسيع الإجراء لتشمل الشركات التي تبلغ أصولها تريليوني وون أو أكثر بدءا من 2026.