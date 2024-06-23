جالانت قبل زيارته للولايات المتحدة: إسرائيل مستعدة لأي إجراء في لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، قبل مغادرته لزيارة الولايات المتحدة إن إسرائيل "مستعدة لأي إجراء قد يكون مطلوبا في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى".

وقال جالانت، وسط توتر شديد في العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الولايات المتحدة هي حليفنا الأكثر أهمية ومركزية. علاقاتنا حاسمة وربما أكثر أهمية من أي وقت مضى، في هذا الوقت".

ويتوجه جالانت إلى واشنطن تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي لويد أوستن.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع جالانت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة حرب غزة والوضع المتوتر على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث تبادلت القوات الإسرائيلية وميليشيا حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النيران منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق، أن أعضاء بارزين في مجلس النواب الأمريكي أكدوا لوفد إسرائيلي الدعم الأمريكي الكامل في حالة اندلاع حرب شاملة مع حزب الله.

والقت توترات متزايدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية بظلالها على زيارة جالانت بعد أن وجه نتنياهو، في رسالة مصورة بتقنية الفيديو تم بثها يوم الثلاثاء، انتقادات حادة للولايات المتحدة بسبب حجبها تسليم شحنات أسلحة أمريكية لإسرائيل.

ومن المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف إلى وقف التصعيد في الصراع.