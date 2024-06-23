مقتل 6 من أفراد الشرطة وإصابة 12 آخرين بهجمات إرهابية في داغستان الروسية

أكدت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية ، اليوم الأحد، أن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، بينما أصيب 12 آخرون في هجمات إرهابية استهدفت دور عبادة ونقطة شرطة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الداغستانية، في حديث مع كالة "سبوتنيك": الروسية "إجمالاً، في محج قلعة وديربنت، حتى هذه اللحظة، قُتل 6 من رجال إنفاذ القانون وأصيب 12 آخرون".

وفي وقت سابق، قررت لجنة التحقيق الروسية في داغستان فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب بعد الهجمات المسلحة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ونقطة لشرطة المرور في مدينتي ديربنت ومحج قلعة بجمهورية داغستان جنوبي روسيا.

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد ذكرت ، في تعليقها على حادث إطلاق النار على معبد يهودي في مدينة ديربنت بجمهورية داغستان الواقعة جنوب غربي روسيا والتابعة للاتحاد الروسى ، إن"مسلحين أطلقوا النار على حارسين غير يهوديين في المعبد وسيارة للشرطة وأضرموا النار في بهو المعبد.

ولم يكن هناك مصلون في المبنى وقت وقوع الحادث، وفقا لما ذكره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (واي نت).

ولم يُعلن حتى الآن عن وجود أي يهود أو إسرائيليين بين الضحايا.