 الرئيس الفلبيني: لن نلجأ للقوة أو الترهيب في ظل الاشتباكات في بحر الصين الجنوبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلبيني: لن نلجأ للقوة أو الترهيب في ظل الاشتباكات في بحر الصين الجنوبي

د ب أ
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 9:58 ص

قال الرئيس الفلبيني فيرناندو ماركوس جونيور، إن بلاده لن تلجأ للقوة أو الترهيب ولكنها "تتبنى موقفا حازما" في ظل الاشتباكات بالقرب من الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي تعد محور نزاع إقليمي مع الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ماركوس قال اليوم الأحد، للجنود في القيادة الغربية بإقليم بالاوان، أقرب مساحة برية فلبينية لجزر سبراتلي المتنازع عليها" نحن لا نسعى لإشعال الحروب".

وأضاف: "فيما يتعلق بالدفاع عن بلادنا، نحن ملتزمون بطبيعتنا الفلبينية حيث نرغب في تسوية خلافاتنا بصورة سلمية".

ويذكر أنه في 17 يونيو الجاري قام مسئولون بخفر السواحل الصيني بالنزول على قوارب فلبينية مطاطية تقوم بمهمة إعادة إمداد في مركز عسكري في منطقة سكاند توماس شول.

واتهمت مانيلا السلطات الصينية بمصادرة أسلحة وثقب قوارب والاصطدام بسفن، مما أدى لفقدان شخص فلبيني لإصبعه الإبهام.


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