منتخب الطائرة يصطدم بقطر في الدور الأول من كأس التحدي العالمي

كشف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، عن مواجهات الدور الأول من بطولة كأس التحدي العالمي، المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 4 إلى 7 يوليو القادم.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره القطري في الدور الأول من بطولة كأس التحدي، وستقام المباراة يوم 5 يوليو المقبل.

فيما سيلعب منتخب كرواتيا مع نظيره البلجيكي في الدور ذاته، وسيلتقي منتخب الصين مع نظيره المكسيكي، وسيواجه منتخب تشيلي نظيره الأوكراني.

وسيشارك في بطولة كأس التحدي العالمي 8 منتخبات في منافسات الرجال، حيث تقام مباريات الدور بنظام خروج الفريق الخاسر، على أن يتأهل الفائزون لخوض منافسات الدور نصف النهائي، ثم يصعد الفائزان لخوض المباراة النهائية، حيث يتأهل فريق واحد فقط منهما إلى الدوري العالمي للكرة الطائرة، فيما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع