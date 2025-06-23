أيرلندا تعلن إجلاء 3 من رعاياها من إيران

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إجلاء مواطنين أيرلندا من إيران

أجلت أيرلندا 3 من رعاياها وأسرهم بأمان من إيران بعد الهجمات الأمريكية على إيران.

ويأتي ذلك بعد إجلاء ناجح لـ15 مواطنًا أيرلنديًا وأسرهم من إسرائيل، أمس الأحد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، إن الهجوم الأمريكي كان "تصعيدا خطيرا على نحو استثنائي"، في وضع "متقلب" بالفعل في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يحضر هاريس اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، حيث ستتم مناقشة الأزمة المتنامية في الشرق الأوسط بين قضايا أخرى.

وقال هاريس، في بيان، إن هؤلاء الذين غادروا إيران سوف "يتوجهون إلى الوطن".

وتابع: "أود أن أعرب عن امتناني لأصدقائنا وشركائنا الأوروبيين لدعهم الممتاز".

وزادت التوترات في الشرق الأوسط على مدار العشرة أيام الماضية عندما شنت إسرائيل هجمات على طهران مستهدفة برنامجها النووي.

من حينها تتبادل إسرائيل وإيران الهجمات، لتثير من جديد المخاوف من حدوث صراع واسع النطاق.