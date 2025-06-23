المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل: إيران على وشك الانهيار

قالت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لإذاعة فرنسا الدولية، اليوم الاثنين، إن الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار، ولكن الإطاحة بها يجب أن تأتي من الشعب الإيراني وليس من الخارج.

وأوضحت المحامية الحقوقية التي فازت بالجائزة عام 2003 "يبدو لي أن النهاية قريبة، لكن من المستحيل ان نتوقع الوقت المحدد لذلك".

وأكدت عبادي، التي تعيش في المنفى بالمملكة المتحدة: "لا يمكن الإطاحة بالنظام الإيراني إلا من خلال احتجاجات يشارك فيها ملايين الإيرانيين، كما حدث خلال حركة /المرأة، الحياة، الحرية/"، في إشارة إلى موجة الاحتجاج التي ضربت إيران في خريف عام 2022.

وتابعت عبادي: "كانت الحكومة في طهران تخشى هذا النوع من حركات الاحتجاج، ولهذا السبب كانت تتصرف بقمع أكبر من ذي قبل".

وأعربت عن اعتقادها أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تحققا هذا الهدف بالقوة العسكرية.