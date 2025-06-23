السلطات اليونانية تحتجز شخصا يشتبه في تجسسه على قاعدة أمريكية بجزيرة كريت

احتجزت السلطات اليونانية شخصا أذربيجانيا يبلغ من العمر 26 عاما؛ للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأنه شوهد وهو يتفقد القاعدة الجوية والبحرية الأمريكية في خليج سودا بجزيرة كريت، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليونانية "إي آر تي"، نقلا عن مصادر في الشرطة والاستخبارات.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون اليونانية، أفادت السلطات، بأن المشتبه به شوهد وهو يلتقط صورا لمواقع ذات أهمية استراتيجية، ويتعقب تحركات السفن الحربية عند دخولها وخروجها من الخليج.

وصادرت الشرطة نحو 5 آلاف صورة وعددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو، ومن المتوقع إحالة المشتبه به أمام مدعٍ عام.

وتأتي عملية الاعتقال بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة في قبرص، حيث تم توقيف شخص للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي على منشآت عسكرية هناك.

وأفادت أنباء، بأن المشتبه به أيضا من أذربيجان، وكان يعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام قبرصية، نقلا عن مصادر حكومية، أن المشتبه به دخل البلاد مستخدما جواز سفر بريطانيا.

وبحسب قوات الأمن القبرصية واليونانية، فإن القواعد الغربية في منطقة البحر المتوسط، بما فيها قاعدتان بريطانيتان في قبرص والقاعدة الأمريكية ذات الأهمية الاستراتيجية في سودا، قد تصبح أهدافا لجماعات متطرفة نتيحة تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكتدبير احترازي، تم تشديد إجراءات المراقبة والرصد حول هذه المواقع العسكرية، وفقا لتقارير إعلامية في البلدين.