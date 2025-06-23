 مسئول أمني: إطلاق صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق - بوابة الشروق
الإثنين 23 يونيو 2025 8:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مسئول أمني: إطلاق صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق

دبي - (أ ب)
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 8:21 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 8:30 م

صرح مسئول أمني بأنه تم إطلاق صواريخ على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق.


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