الجيش الكويتي ينفي تعرض إحدى القواعد الجوية العسكرية لهجوم صاروخي

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، في شأن تعرض إحدى القواعد الجوية العسكرية لهجوم صاروخي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان في بيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه على سلامة سيادة أراضي دولة الكويت من أي انتهاك أو هجوم.

وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة داعيةً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

كانت الكويت قد أغلقت مجالها الجوي مؤقتا اليوم الاثنين كإجراء احترازي في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وسط تهديدات إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية بالمنطقة ردا على الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية .