وزير خارجية بريطانيا: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكبر بـ 20 مرّة من المسموح

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الإثنين، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكبر بـ 20 مرّة من المسموح، وفقا لنبأ عاجل نشرته قناة العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، حث لامي إيران على اتخاذ "المخرج الدبلوماسي" والعودة إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة بي بي سي 4، حيث أكد لامي على أن الرد الإيراني بإطلاق هجمات على قواعد أمريكية أو إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطأ كارثياً"، داعياً طهران إلى أن تأخذ رسالة جدية من المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن هناك "مخرجاً دبلوماسياً" لا يزال متاحاً لإيران، وأكد على أهمية استمرار الحوار مع الدول الكبرى، خصوصاً مع الدول الثلاث الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة، وكذلك مع شركاء إقليميين من العالم العربي.