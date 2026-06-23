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جريجوريتش: هدف ميسي الثاني مؤلم.. وعلينا الفوز على الجزائر

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 12:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 12:57 ص

اعترف مايكل جريجوريتش، لاعب منتخب النمسا، بصعوبة الخسارة أمام الأرجنتين بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن الهدف الثاني الذي سجله ليونيل ميسي في الوقت القاتل قد يؤثر على فريقه في حسابات فارق الأهداف.

وقال جريجوريتش في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "دخلنا المباراة بهدف تقديم أداء قوي واللعب بأسلوبنا المعتاد، لكن في النهاية افتقرنا إلى صناعة فرص حقيقية وواضحة أمام المرمى".

وأضاف: "الهدف الذي جعل النتيجة 2-0 في الدقائق الأخيرة يؤلمنا بعض الشيء، خاصة فيما يتعلق بفارق الأهداف، وهو أمر قد يكون مهمًا في المنافسة على التأهل".

وأكد لاعب النمسا أن فريقه طوى صفحة المباراة، موضحًا: "علينا الآن أن نستعيد جاهزيتنا سريعًا ونركز بشكل كامل على المواجهة المقبلة أمام الجزائر، حيث لا بديل عن تحقيق الفوز".

وكان ليونيل ميسي قد سجل هدفي الأرجنتين ليقود منتخب بلاده للفوز الثاني تواليًا في دور المجموعات، ويضمن التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، انفرد المنتخب الأرجنتيني بصدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد النمسا عند 3 نقاط في المركز الثاني.


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