زعيم الخضر يتهم المستشار الألماني بانتهاج مسار خاطئ في السياسة الاجتماعية

وجه رئيس حزب الخضر الألماني، فيليكس بانازاك، انتقادات حادة لخطط المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرامية إلى خفض الإنفاق على بعض البرامج الاجتماعية.

وقال بانازاك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "أي دعم ضروري لا يتم تقديمه اليوم سيكلفنا لاحقا ضعفين أو ثلاثة أضعاف".

ويرى ميرتس أن البلديات بحاجة إلى تخفيف في الأعباء المالية من خلال خفض النفقات المرتبطة ببعض القوانين الاجتماعية.

وأوضح المستشار أن الأمر يتعلق بأربعة قوانين رئيسية، وذكر منها على وجه التحديد قانون السُلفة لتسديد نفقة الأطفال، وقانون رعاية الشباب، وقانون مساعدات الاندماج المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأمل ميرتس في التوصل إلى اتفاق مع الولايات الألمانية بشأن هذه الإجراءات خلال الأسبوع الجاري بهدف تخفيف الأعباء المالية عن البلديات.

وقال بانازاك: "من يخفض الإنفاق على سُلفة نفقة الأطفال لا يوفر في الموازنة، بل يقتطع من فرص الأطفال... بدلا من التخلي عن الأسر التي يعيلها أحد الوالدين فقط، ينبغي للحكومة الألمانية أن تضمن التزام المتأخرين عن دفع النفقة بمسؤولياتهم. زيادة فقر الأطفال ليست سياسة مالية، بل مسار خاطئ في السياسة الاجتماعية".

كما شدد بانازاك على أنه لا ينبغي الاستمرار في تقليص خدمات رعاية الشباب.

وطالب بانازاك المستشار ميرتس بدلا من ذلك بالإجابة على سؤال يتعلق بما تنوي الحكومة فعله إزاء وجود ما يقرب من ثلاثة ملايين شاب في ألمانيا من دون مؤهل مهني.