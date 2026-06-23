أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن إهدار ليونيل ميسي لركلة الجزاء أمام النمسا كان لحظة صعبة، لكنه أشاد بردة فعل قائد التانجو وقدرته على استعادة تركيزه سريعًا خلال المباراة.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على النمسا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليضمن منتخب بلاده التأهل إلى دور الـ32.

وقال سكالوني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "من الطبيعي أن تكون إضاعة ركلة الجزاء ضربة مؤلمة لأي لاعب، لكن الجميع يعلم أنه عندما يستعيد ميسي تركيزه، فإن الفريق بأكمله يستفيد من ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن هذه من أبرز نقاط قوة منتخبنا، فحتى عندما لا تكون الكرة بحوزته، يواصل العمل والقتال من أجل الفريق".

وتابع المدرب الأرجنتيني: "في لقطة الهدف، استعاد ميسي الكرة بنفسه، وكان بإمكان الجميع ملاحظة حجم التزامه وجهده داخل الملعب، وهو ما يعكس شخصيته ورغبته الدائمة في مساعدة الفريق".

واختتم سكالوني تصريحاته بالإشادة بعقلية قائد الأرجنتين، مؤكدًا أن قدرته على تجاوز اللحظات الصعبة والرد داخل الملعب تمثل أحد أهم أسباب نجاح المنتخب في البطولة.