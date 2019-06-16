رئيس وزراء استراليا يهنئ بوريس جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين البريطاني

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هنأ رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، بوريس جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا.

وكتب موريسون تغريدة قال فيها "أقدم تهنئتي لبوريس جونسون على انتخابه زعيما لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا. وأتطلع للعمل معه ومقابلته خلال قمة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل".

ومن المقرر عقد قمة مجموعة السبع الـ45 في الفترة من 24 حتى 26 أغسطس المقبل في فرنسا.

وأضاف موريسون" جونسون يشتهر بقدرته على إتمام الأمور وتنفيذها"، قائلًا: "كل التهاني الطيبة له وهو يرسم الطريق للمملكة المتحدة. تربطنا علاقة جيدة مع بريطانيا وسوف تظل كذلك مع بوريس".