قالت سماح الدغيدي، مؤسس مبادرة حرفي مصري حول العالم، إن المبادرة تهدف لدعم الأشغال اليدوية التي تحمل الهوية العربية، وتحكي عن الحضارات والثقافات العربية.



وأوضحت الدغيدي خلال لقائها مع الإعلامية روان عليان وعمر الأطرقجي عبر قناة الغد، أنها تحترف صناعة الإكسسوارات منذ عمر الثالثة عشر، وشاركت بالسنوات الماضية في معارض دولية بدول الخليج وبأوروبا وأفريقيا، وخلال ذلك قررت بدء مبادرة تجمع اليديويين الموهوبين الذين يعملون على خلق أعمال من التراث وتطويرها، وأنها تقوم بتسويق تلك الأعمال بالخارج، هادفة بذلك لخلق عائد مادي يساعد على توسيع دورة إنتاج هؤلاء اليدويين، ويساعدهم في تعليم أشخاص أكثر للعمل في هذا المجال كي لا يندثر.



وأضافت الدغيدي أن احساسها بالهوية المصرية والعربية هو مايدفعها لمساعدة هؤلاء الحرفيين على تخطي صعوبات المهنة، مشيرًة إلى أن المبادرة مدعومة من بعض رجال الأعمال والممولين المصريين الذين يقومون على خلق فرص تسويقية مجانية لدعم الأعمال اليديوية، وأن المبادرة حاليًا تنظم عددًا من المعارض مستمرة لمدة أسبوعين في القاهرة والأسكندرية ومارينا، وتجمع أعمال 20 حرفي، وتقوم بالتحضيرات لمعرض آخر في دولة كينيا.



وأكدت الدغيدي على دور الشغل اليدوي في حفظ الهوية والتراث، وأهميته الاقتصادية في تحويل الصناعات الصغيرة إلى ورش عمل كبيرة لها سجل تجاري ووجود اقتصادي بشكل رسمي، مردفًة أن المبادرة جمعت أكثر من 1700 شخص في أقل من شهر، وأنها تهتم بجميع الحرف اليدوية مثل صناعة السجاد والكروشيه والفضة والأرابيسك وغيرها.



"حرفي مصري حول العالم"..مبادرةٌ تهدف لدعم منتجي الأشغال اليدوية من خلال تسويق منتجاتِهم ورفع قيمة ما يقدمونه من أعمال.



المبادرة تتكون من مجموعة سيدات، وقفن على أهم الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات اليدوية وعملن على إيجاد حلول لها؛ مثل إقامة معارض مجانية وخدمات تدريبية وغيرها من الخطوات المساندة لتلك الحرف.