رسائل السيسي إلى الشعب في احتفال الكليات العسكرية تتصدر عناوين الصحف

استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي على عناوين وموضوعات الصفحات الأولى من الصحف المصرية الصادرة اليوم، فضلا عن بعض الموضوعات المتنوعة والتي غلب عليها الشأن المحلي.

فتحت عناوين "الشعب البطل الحقيقي في مواجهة التحديات" والسيسي في تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية وذكرى ثورة يوليو: لن أنجح إلا بالشعب .. ولدينا خطة طموحة للإصلاح" و"أبدا .. لن تنحني مصر في مواجهة (قوى الشر)"، سلطت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية الضوء على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وكلمته احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.

وأشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس بأن ثورة يوليو تمكنت من تغير وجه الحياة في مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا فى تاريخ مصر المعاصر أنهى مرحلة.. ومهد الطريق أمام مرحلة جديدة دعمت من قدرة الوطن.. على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.

وقال الرئيس إن هذه الثورة العظيمة لم يقتصر تأثيرها على الداخل المصري فحسب بل امتدت آثارها وصداها إلى جميع الشعوب الأخرى التي كانت تتطلع إلى الحرية والاستقلال فقد شهد العالم انحسار موجة الاستعمار لتبدأ مرحلة ميلاد وتكوين التكتلات الدولية لدول العالم الثالث لتسيطر تلك الدول على مقدراتها وثرواتها الطبيعية وتتجه إلى تنمية كوادرها البشرية بما يتناسب مع التحديات المتزايدة والمتجددة.

وأبرزت الصحف تصريحات الرئيس بشأن خطر الإرهاب، بعدما تمكنت الدولة من مواجهته بفضل تضحيات رجال جيش مصر العظيم، ورجال شرطتها الباسلة، ودحر بؤر التطرف التى تنطلق منها العناصر الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية ، كما أبرزت تأكيدات الرئيس بأن شعب مصر أثبت أن لديه من قوة الإرادة والصلابة للمضى دائما للأمام، متخطيا في كل مرحلة تاريخية مرت بمصر.. جميع الصعاب والتحديات، متعهدا بمواصلة العمل على الإصلاح والتطوير إدراكا لضرورة مواجهة الأزمات، التي طال أمدها في الدولة.

وقال إنه تم اعتماد خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ترتكز بالأساس على إعادة بناء الاقتصاد الوطني ليصبح قائما على الإنتاج وجاذبا للاستثمارات ويعظم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن صاحب هذه الإنجازات وبطل هذه المرحلة هو الشعب الأبى الذى لولا صبره وتحمله ما كانت هناك قدرة على السير نحو البناء والإصلاح.

وفي جريدة الاهرام وتحت عنوان " 70% من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق سجلوا رغباتهم" ، أبرزت الصحيفة ما شهدته معامل الحاسب الآلي من إقبال كبير لليوم الثاني على التوالي من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم إلكترونيا، مشيرة إلى أن عدد الطلاب والذين سجلوا رغباتهم خلال الـ 48 ساعة الأولى سواء من معامل الحاسب الآلي أو من خلال حواسبهم الشخصية وصلوا إلى ما يقرب من 70% من إجمالي طلاب المرحلة البالغ عددهم 143 ألفا و313 طالبا، موضحة أنه من المقرر أن يعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا بعد غد لحسم خفض أعداد الطلاب المقبولين بكليات الصيدلة والأسنان.

وتحت عنوان "العصار يبحث مع شركتين روسيتين تصنيع عربات السكك الحديدة"، تناولت الصحيفة مباحثات وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار مع ممثلى شركة ترانسماش هولدينج الروسية وشركة السكك الحديدية الروسية الخطوات التنفيذية لإقامة مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية، المقرر تصنيعها في مصر بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

وفي مواصلة لتناول الشأن المحلي، وتحت عنوان 18.5 مليار جنيه للضمان الاجتماعي " أبرزت جريدة الأخبار، تأكيد وزارة المالية سعي الحكومة لتعزيز برامج الدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأولى والمناطق الأكثر احتياجا في الموازنة الجديدة للدولة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل بزيادة 5.7% عن العام الماضي تستفيد منها 3 ملايين و800 ألف أسرة وكذلك تخصيص 351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب، و166 مليونا لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، و277 للأطفال تحت السن الدراسي، و100 مليون لدعم التأمين الصحي على الفلاحين، و7.9مليار جنيه لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة وسداد اشتراكات غير القادرين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وإضافة 8.4 مليار جنيه لتطوير واستكمال المستشفيات.

واهتمت الصحيفة بتأكيد المالية أن هذه الإجراءات تأتي تخفيفا للأعباء على الموطنين تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة وقد تم دعم شركات مياه الشرب بمليار جنيه ودعم نقل الركاب واشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية ب 3.4 مليار جنيه بزيادة 7.8 % عن العام الماضي حيث يتم تقديم هذه الخدمة بأقل من تكلفتها الاقتصادية مراعاة للبعد الاجتماعي.

كما أبرزت الصحيفة إعلان مجلس الوزراء تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس لمتابعة موسم الحج هذه العام، حيث تستمر الغرفة في أعمال المتابعة حتى عودة آخر فوج للحجاج المصريين من الأراضي المقدسة وذلك بناء على توجيهات، مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز أن المتابعة تأتي في إطار حرص الحكومة المستمر على ضمان سير موسم الحج بسهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الحجاج المصريين والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها في أسرع وقت.

أما جريدة الجمهورية فسلطت الضوء على احتفال قطاع البترول باندماج شركتي وينترشال وديا الألمانيتين، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، حرص شركات البترول العالمية الكبرى على ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة البترول المصرية، وهو ما يعد دليلاً قوياً على استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر ، كما أنه يعكس مدى أهمية الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها.

وأشار الملا إلى نجاح الدولة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ، وهو ما ساهم بشكل كبير في فتح "شهية " الشركات العالمية للعمل في مصر ، وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة ، فضلاً عن دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول.