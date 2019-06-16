اجتاح مرض الداء العليقي مدينة "تسليدويم" في بلدية مانيا كروبو السفلي بالمنطقة الشرقية من غانا.

وذكرت صحيفة (جانيان تايمز) على الإنترنت أن المرض ينتشر بسرعة في البلدة بأكملها حيث يعاني أكثر من 50 % من السكان الكبار أو الصغار على حد سواء من تقرحات في جميع أنحاء أجسادهم.

وأكد مسؤول مكافحة الأمراض في مانيا كروبو للصحيفة تفشي مرض الداء العليقي قائلا إن مكتبه تلقى شكوى من خلال منسق برنامج التثقيف الصحي المدرسي، جاء فيها أن اختبار العينة في إحدى المدارس على 25 تلميذا أثبت إيجابية من المرض، مضيفا أن التفشي السريع للمرض بين تلاميذ المدرسة بسبب ملامسة أجسادهم.

وأرجع المسؤول ذلك إلى حالة المعيشة غير الصحية في المنطقة، خاصة في منازل التلاميذ، وقد أصبحت البثور عصية على الشفاء على الرغم من المياه المالحة الساخنة والأدوية الأخرى التي توضع على المناطق المصابة من الجسم كل يوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الداء العليقي يعد أحد الأمراض المعدية الاستوائية المهملة في العالم والتي تصيب العظام والمفاصل وتبدأ بتورم شديد في الجلد يبلغ قطره من 2 إلى 5 سنتيمترات وينتقل بشكل رئيسي من خلال ملامسة الجلد مباشرة مع شخص مصاب.

ويحدث المرض بشكل رئيسي في المجتمعات الفقيرة في المناطق الدافئة والرطبة والمدارية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وحوالي 75% من الأشخاص المصابين هم أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا.