بكين خالية من أي إصابات بكورونا لليوم السابع على التوالي

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم السابع عشر على التوالي.

وتلقت اللجنة تقارير عن 22 حالة إصابة جديدة بينها 19 بعدوى محلية؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 83729 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 18 حالة في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد وحالة واحدة في مقاطعة لياونينج، موضحة أن الإصابات الوافدة جاءت من الخارج بواقع حالة واحدة في كل من شنجهاي ومقاطعة قوانغدونج ومقاطعة شنشي؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2023 حالة، غادر منها 1947 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 15 شخصا غادروا المستشفيات، أمس الأربعاء، بعد تماثلهم للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 78855 شخصا، مشيرة إلى أن 7218 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 378 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 31 حالة جديدة بدون أعراض بينها 7 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 176 حالة منها 89 حالة وافدة.

وسجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة -حتى نهاية يوم أمس- 2131 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 14 حالة وفاة، فيما سجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 455 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1344 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.