الاستخبارات العراقية: القبض على 5 إرهابيين من تنظيم داعش في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على 5 إرهابيين من تنظيم داعش، وضبط وكر ومخزن للعتاد بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس - أن قوات المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على 5 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين، مطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت أنه تم ضبط وكرًا في منطقة "الرواشد" التابعة لقضاء بلد وُجد بداخله تجهيزات عسكرية، كما تم ضبط مخزن للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في قضاء بيجي، حيث تم تدوين أقوال الإرهابيين وإحالتهم للجهات المختصة ورفع المواد المتفجرة دون حادث يُذكر.

وفي السياق ذاته، طالبت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الخميس، بالإسراع في محاكمة إرهابيي تنظيم "داعش"، مبدية استعدادها لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون بهذا المجال.

وقالت الحكومة - في بيان - إن "رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الخميس، كريم أحمد خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب "داعش"، وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية لمحاكمة وإنزال القصاص العادل ضد إرهابيي التنظيم".

وأكد بارزاني أن هذه المحكمة ستمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة ومنع تكرار ارتكاب جرائم كهذه مستقبلا.

من جهته سلط المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الأممي، الضوء على الإجراءات القانونية والفنية لمحاكمة إرهابيي "داعش" على ما اقترفت أيديهم من جرائم بحق الإنسانية، ولاسيما عملية جمع الأدلة والأرشفة الإلكترونية لتلك الجرائم، لافتا إلى ضرورة أن يكون إقليم كردستان مشاركا فعالا في إجراءات المحكمة، لأنه أكثر المتضررين على يد داعش مقارنة بباقي المناطق الأخرى.