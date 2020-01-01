النمسا تطور ثلاث شبكات أمنية من أجل السيطرة على أزمة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر اليوم الخميس أن بلاده تركز على تطوير ثلاث شبكات أمنية عندما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية.

وقال الوزير النمساوي - في ختام ثاني أيام عمل المؤتمر الوزراي الذي تستضيفه فيينا عن مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط - إن الشبكة الأمنية الأولى هي زيادة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مضيفا أن الشبكة الأمنية الثانية هي التنسيق مع الدول التى تقع على طول الطريق الذي يسلكه المهاجرون ويقودهم اليه المهربون لافتا الى أن الشبكة الثالثة هي تطوير قدرات حرس الحدود النمساوي.

وأضاف أن المؤتمر الوزاري - الذي استمر يومين في فيينا - شهد مناقشات جيدة وتفاهمات مثمرة مع كافة دول الجوار ومع دول غرب البلقان للحد من تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية؛ مما أثمر عن إعلان فيينا الخاص بالتنسيق بين هذه الدول جميعا أمام هذا التهديد الخطير الذي ينال من استقرار أوروبا.