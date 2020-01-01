جونسون يزور اسكتلندا وسط دعم متزايد للاستقلال

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التأكيد على "قوة الاتحاد" خلال زيارته لاسكتلندا اليوم الخميس، وسط مؤشرات على تزايد التأييد للاستقلال بين الناخبين الاسكتلنديين.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون، الذي تأتي زيارته لاسكتلندا في الذكرى الأولى لتوليه منصبه، سيتعهد بدعم مكونات المملكة المتحدة الأربعة، وهي إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، لمواجهة جائحة كورونا.

وذكر داوننج ستريت، مقر رئيس الوزراء، أن جونسون سيلتقي بعسكريين وسيناقش مع أصحاب أعمال "كيف يعودون للوقوف على أقدامهم".

وأضاف المقر أن جونسون تعهد بتقديم 50 مليون جنيه استرليني (64 مليون دولار) لمساعدة الجزر النائية غربي اسكتلندا.

وقال جونسون قبل الزيارة :"لقد أكدت الأشهر الستة الماضية أهمية الروابط التاريخية والقلبية التي تربط المناطق الأربعة لبلادنا بعضها ببعض".

من جانبها، قالت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا، عبر موقع تويتر، إن زيارة جونسون تؤكد على أهمية الاستقلال، وقالت إن اسكتلندا لديها القدرة على اتخاذ قراراتها الخاصة "وليس أن يقرر ساسة لم نصوت لهم مستقبلنا، والسير بنا في طريق لم نختره".

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن تلتقي ستيرجن بجونسون اليوم.