قررت نيابة قسم ثان الشيخ زايد بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية النصب وسرقة أموال خاصة بهيفاء.

وحضر مع وزيري محاميه سهاد إمام، بينما حضر ياسر قنطوش بالنيابة عن هيفاء وهبي.

وجاء أول تعليق من هيفاء وهبي على الخبر من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع انستجرام حيث كتبت "الحمد لله".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصول هيفاء على كامل مستحقاتها المادية عن آخر أفلامها "أِشباح أوروبا"، والذي يقدر بـ 5.5 مليون جنيه من المنتج ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد جلسة مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكانت هيفاء قد تقدمت مؤخرا بدعوى قضائية ضد محمد وزيري، تتهمه فيها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه دون وجه حق.