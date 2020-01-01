مصطفى الفقي: لا أتوقع حدوث مواجهة عسكرية حادة بين تركيا ومصر

توقع الدكتور مصطفى الفقي، رئيس جامعة الإسكندرية، عدم حدوث مواجهة عسكرية حادة ما بين تركيا ومصر، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تركيا سترتدع بالإنذار الذي وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان منطقة «سرت - الجفرة» خط أحمر.

وأضاف خلال مداخلة لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن «الأمور ستظل على ما هو عليه لفترة معينة إلى أن تبدأ المفاوضات بين الأطراف الليبية»، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية قد تطول لسنوات.

وذكر أن مصر لازالت صامدة ومتقدمة وتستطيع أن تحقق استقرارًا ومقاومة للإرهاب ووقف للتمدد التركي في ليبيا، منذ الربيع العربي وحتى اللحظة، منوهًا أنها تتعرض لمحاولات تطويق من كل الجهات.

وتابع: «المطلوب تطويق مصر من كل الجهات، عبر العبث بمياه النيل وتغيير الحقائق الثابتة وحشد قوات من المرتزقة وداعش وتهديد الغاز في البحر المتوسط»، قائلًا إن القوات المصرية وربما القوات الفرنسية ستتمكن من تكبيد الجانب التركي خسائر في قواعده المختلفة.