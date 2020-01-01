بدء تصوير الجزء الخامس من المسلسل الأسباني La Casa De Papel

أعلن النجم الأسباني ألفارو مورتي، الشهير بشخصية "البروفيسور" في مسلسل الجريمة والدراما "La Casa De Papel"، عن بدء تصوير الجزء الخامس والجديد من المسلسل المنتظر طرحه على منصة "نتفليكس" بداية من العام المُقبل.

ونشر "مورتي" صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ظهر فيها مرتدياً القناع الواقي ضد فيروس كورونا، أثناء كواليس تصويره للموسم الخامس والجديد من المسلسل، معلقاً: "البروفيسور عاد من جديد".

وفي الثالث من أبريل الماضي، تصدر المسلسل الأسباني الأكثر نجاحاً "البروفيسور – La Casa De Papel"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، بعد عرض موسمه الرابع على نتفليكس، حيث يقع البروفيسور وفريقه في شباك اللصوص بعد أن كشفوا خطته، ويضطروا إلى التصدي للأعداء إلى جانب إطلاق النيران على العمليات الخاصة التي كادت تقتحم بنك "إسبانيا".

مسلسل الجريمة المثير من تأليف أليكس بينا، وبطولة كل من أورسولا كوربيرو، ألفارو مورتي، إيتزيار إيتونو، وتدور قصته حول لص غامض يدعى البروفيسور، يخطط لأكبر عملية إحتيال وهي سرقة "دار سك العملة الإسبانية" وطباعة حوالي 2.4 مليار يورو، بمشاركة عصابة قام بتجنيدها تتكون من ثمانية أفراد، يحملون أسماء حركية لمدن عالمية ويمتلكون قدرات هائلة، وخلال الأحداث تواجه تلك العصابة عدة صعوبات، وبالرغم من نجاحهم في الحصول على المال، يتم القبض على أحدهم؛ وهو الأمر الذي يعرقل خطتهم ويجبرهم على تغيير مسارها.

جدير بالذكر أن مسلسل "La Casa De Papel"، فاز بجائزة "إيمي" العالمية كأفضل عمل درامي، كما حصل على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019.