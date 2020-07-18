كوريا الجنوبية وأمريكا تؤكدان أهمية إعادة بيونج يانح إلى طاولة الحوار

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونج أوي-يونج" ونائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" اتفقا اليوم الخميس على العمل الوثيق لإعادة كوريا الشمالية إلى محادثات نزع السلاح النووي.

وجاء ذلك خلال زيارة مجاملة قامت بها "شيرمان" لـ "جونج" في سول في وقت سابق من اليوم. وقد وصلت نائبة الوزير الأمريكي إلى كوريا الجنوبية أمس الأربعاء قادمة من اليابان، حيث أجرت في طوكيو محادثات ثلاثية مع نظيريها الكوري الجنوبي "تشوي جونغ-كون" والياباني "تاكيو موري"،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «أكد الوزير جونج ونائبة الوزير شيرمان على هدف تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما أكده زعيما البلدين في القمة الكورية الأمريكية».

وأضافت: «اتفق الجانبان أيضا على مواصلة التعاون الوثيق على كل المستويات، لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار».

وخلال الاجتماع، أخبرت "شيرمان" أيضًا "جونج" أن الولايات المتحدة تقدر كثيرا تطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. ووصفت التحالف بأنه ركيزة أساسية للسلام والاستقرار والازدهار في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدت أن رحلتها إلى سيئول تأتي في هذا الصدد.

وطلب "جونج" من "شيرمان" بذل الجهود لتنفيذ إجراءات المتابعة لنتائج قمة 21 مايو بين الرئيسين "مون جيه-إن" و"جو بايدن"، التي تشمل التعاون في القضايا الاقتصادية والعالمية وغيرها.

يشار إلى أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ الخامس من تشرين أول /اكتوبر عام .2019