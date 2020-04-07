طاجيكستان تستعد لاستقبال لاجئين أفغان وسط تقدم طالبان

تستعد طاجيكستان لتدفق ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أفغاني، في ضوء تقدم حركة طالبان في أفغانستان المجاورة، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن إمام علي إيبروشيمسودا، نائب رئيس هيئة الدفاع المدني في طاجيكستان.

ووفقا للتقارير، تم الانتهاء تقريبا من إقامة معسكري خيام. وقال إبروشيمسودا: "نجري حاليا محادثات مع المنظمات الدولية لتحديد القدرات لاستقبال اللاجئين الأفغان".

واستقبلت طاجيكستان بالفعل هذا الشهر وحده أكثر من 1500 شخص من الدولة المجاورة. وتعيش أيضا أقلية طاجيكية في أفغانستان.

وتحرز طالبان مكاسب إقليمية كبيرة في جميع أنحاء أفغانستان. وتجدر الإشارة إلى أن طالبان سيطرت أيضا على المعابر الحدودية مع طاجيكستان وتركمانستان وإيران وباكستان بعد انسحاب القوات الدولية من البلاد.

ودعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى الحركة إلى إنهاء الهجوم.

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الحكومة في أفغانستان إلى التفاوض مع طالبان.

وبحسب وكالة أنباء "إنترفاكس"، حذر لافروف من أنه ينبغي للمرء أن يفكر في البلد، لا في نفسه "لذلك، يجب أن يبدأ الحوار مع الجميع، بما في ذلك طالبان، في أسرع وقت ممكن".