إصابة 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال بإصابات متفرقة فى حادث تصادم نصف نقل بتروسيكل بطريق النوايجه فارمون بسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى سيدى سالم المركزى، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم نصف نقل بتروسيكل بطريق النوايجه فارمون بسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى سيدى سالم المركزى، لتلقى العلاج اللازم.



وتبين إصابة كل من نجوى راوى محمد خليفه، 40 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،ورشا نادر رفعت، 17 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،ومحمد نادر رفعت، 10سنوات، بكسر بالذراع الايسر،ووسام نادر رفعت، 15 سنه،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،وبشاير عبدالغنى محمد، 15 سنه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،واسراء البيلى محمد، 40 سنه، باشتباه كسر بالساق وجارى عمل الاشعه والفحوصات اللازمة ،ونادر رفعت عبدالعزيز، 54 سنة، بكدمات متفرقه بالجسم، والبيلى محمد على البيلي، 50 سنه، جارى عمل الفحوصات والأشعة اللازمة