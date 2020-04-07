حملات مكثفة بالمحافظات لإزالة المخالفات خلال إجازة عيد الأضحي

شنت الأجهزة التنفيذية بعدد من المحافظات خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، حملات مكثفة لإزالة المخالفات، وحالات التعدي على أراضي الدولة.

ففي أسوان، أكد المحافظ أشرف عطية، أنه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في استرداد حق الدولة في أراضيها، تم الوقوف بحسم أمام محاولة البعض استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم التدخل الفوري وإزالة 18 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن بمساحات إجمالية بلغت نحو 8 ألاف م2.

وأضاف أنه تم تحرير محاضر مخالفة نيابة أمن الدولة طوارئ لأصحاب هذه التعديات بجانب إزالتها ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة، بينما يتم إحالة مخالفات التعديات الصارخة للإجراءات القانونية، وكشف اللواء أشرف عطية، عن أنه تم إزالة 10 حالات تعد بمركز ومدينة إدفو بمناطق وقرى الغنيمية والبحيرة والحصايا والحاجر؛ علاوة على إزالة حالة تعد بقرية الحرية بمركز كوم أمبو، فضلاً عن 5 حالات بمدينة أسوان شملت مناطق الصداقة الجديدة وخلف المسلة الناقصة وحى ناص ، في حين تم إزالة حالتي تعد بمدينة السباعية.

وفي الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة مستغلين إجازة عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الأول العلوي بقرية الحوشة بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم إخطار الشرطة والتحفظ على المواطن المخالف بمعرفة مركز شرطة الزقازيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتمكنت رئاسة مدينة القرين من شن حملة إزالة في المهد لسور بالدبش على مساحة 20 مترا بمنطقة العلاوات، وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض على نفقة المواطن باستخدام معدات مجلس المدينة.

كما أوقفت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف، أعمال بناء 12 مقبرة بدون ترخيص على مساحه 54 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أزالت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 120 مترا بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة رضوان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي الغربية، قامت الأجهزة المعنية بمركزي طنطا وقطور بتنفيذ مجموعة من إزالة الأبنية المخالفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعدم التهاون في التعامل مع مخالفات البناء أو التعدي على الأرض الزراعية بنطاق المحافظة.

وقام قسم الإزالات بمركز طنطا بإزالة أعمدة دور ثالث علوي مخالف بناحية سبطاس بمساحة 80 مترا إزالة كلية داخل الحيز العمراني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم إزالة تعد على الأرض الزراعية بقرية شبرا النملة (أشكال خشبية على مساحة 6 قراريط) إزالة كلية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بحوض الجردة الكبير زمام محلة مرحوم (أشكال خشبية وغرفة على مساحة 4 قراريط) إزالة كلية.

وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بوقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني في قرية بلتاج، حيث تم مصادرة المعدات وخامات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات.

كما شدد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لرصد مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض سيادة القانون وإزالة التعديات بشكل فوري.