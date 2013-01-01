الفلبين تحظر دخول القادمين من ماليزيا وتايلاند بسبب السلالة دلتا

قالت الفلبين اليوم الجمعة أنها ستفرض حظرا على دخول المسافرين القادمين من ماليزيا وتايلاند في إطار جهودها لاحتواء انتشار السلالة دلتا سريعة العدوى من فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي إن الحظر المفروض على الوافدين من ماليزيا وتايلاند سيدخل حيز التنفيذ بعد يوم غد الأحد ويتوجب على المسافرين القادمين من هاتين الدولتين قبل هذا الموعد الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت الحجر الصحي.

وأضاف " أنه تم اتخاذ هذا الإجراء من أجل منع المزيد من الانتشار والانتقال المحلي لسلالات كوفيد-19 بين الفلبينيين".

وكانت الفلبين قد فرضت في السابق حظرا على دخول القادمين من إندونيسيا والهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلاديش وسلطنة عمان والإمارات بسبب السلالة دلتا.

وقال روكي إن الحكومة شددت أيضا من القيود المفروضة على منطقة العاصمة مانيلا وأربعة أقاليم بداية من اليوم الجمعة وسط انتشار محلي للسلالة شديدة العدوى.

ولن يجري السماح مجددا للأطفال بالخروج من منازلهم في العاصمة مانيلا والإقليمين الجنوبيين دافاو دي أورو، ودافاو ديل نورتي، والإقليمين الشماليين إلوكوس سور، وإلوكوس نورتي.

وتم تقييد تناول الطعام في الأماكن المغلقة داخل المطاعم، كما أنه لن يتم السماح بارتياد المنشآت الترفيهية والسياحية، بالإضافة إلى منع بعض خدمات العناية الشخصية، بموجب القيود المشددة في المناطق الخمس سالفة الذكر.

وقالت وزارة الصحة إنه تم اكتشاف مجموعات من الإصابات بالسلالة دلتا في إقليم مينداناو جنوبي البلاد وإقليم أنتيك بوسط البلاد، بينما تم تسجيل أربع حالات في العاصمة مانيلا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الفلبين بلغ أكثر من 53ر1 مليون شخص يوم الخميس وارتفع عدد الوفيات إلى 26891 حالة.