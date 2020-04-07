وزير خارجية العراق: قواتنا الأمنية ما تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها أمريكا

ثمن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية وتجهيزها وتقديم المشورة في المجال الاستخباري وصولا إلى الجاهزية المطلوبة في اعتمادها على قدراتها الذاتية.

وقال الوزير، في كلمته خلال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الذي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "قواتنا الأمنية ما تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات"، معربًا عن شكره للدول التي دعمت طلب العراق في تعزيز إجراءات مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها وجهود الولايات المتحدة بشكل خاص لمبادراتها بهذا الشأن.

وأضاف أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن تأتي استكمالا للجولات الماضية وتقدم رؤية واضحة على تتميز به علاقة الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدًا أهمية ديمومة الجهود الدوليّة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحالف الدولي إذ أنها تشكل بموازاتِ الجهود العسكرية نصرًا حتميًا على أيديولوجية الظلم والكراهية التي يحاول الإرهاب بثها في المجتمعات.

وأوضح حسين أنه تم إبرام العديد من مذكرات التفاهم في قطاعات متعددة خلال جولات الحوار السابقة التي تدعم مساعينا في تأكيد المصالح المشتركة بين الجانبين، حيث تؤكد هذه المذكرات مضي العراق في تعزيز استقلاله الاقتصادي وتحقيق الشراكات الإقليمية والدولية بشكل متوازن والتي كان آخرها مبادرة القمة الثلاثية فضلا عن مساعي ربط العراق بمنظومة الطاقة الإقليمية عبر دول الخليج.

وأكد أن الحكومة العراقية تستكمل جهودها في رفع الحيف الذي لحق بمجتمعنا ذي المكونات المتعددة من ظلم الإرهاب وظلاميته ، حيث انتهجت الحكومة مسارًا لدعم الأمن والاستقرار داخليًا وعلى مستوى المنطقة بالارتكان للحوار والأخذ بالفرص المشتركة لتحقيق ذلك، مشددًا على الاحترام الكامل لسيادة العراق بما يضمن استقراره الداخلي وعدم زجه في الصراعات الإقليمية.

وقال وزير الخارجية إن مواجهة كورونا تتطلب استكمال التعاون بين وزارتي الصحة في كلا البلدين لتوفير متطلباتِ الاستجابة السريعة لدرء مخاطر هذه الجائحة ونأمل بالتوصل إلى اتفاقات للدعم والتعاون في مجال الصحة خلال الجلسة الجانبية التي ستعقد بين الجانبين.

وجدد حسين تأكيد العراق والتزامه بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها شريكاً أساسياً في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، كما جدد التزام العراق بعقد وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار والعمل المشترك في القطاعات كافة التي تتضمنها اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الالتزام باحترام سيادة العراق وضمان التنسيق الكامل مع الحكومة العراقية.

واختتم وزير الخارجية كلمته قائلا: "واثقون بقدرتنا على المضي معًا في وضع مسار هذه العلاقة في طريق الرفاه والازدهار الذي ينشده شعبا بلدينا والمسؤولية التاريخية الكبيرة المناطة بنا".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد وصل، اليوم الجمعة، إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية تمهيدًا لبدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة.