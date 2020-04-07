 البرازيل: إعطاء 128.4 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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البرازيل: إعطاء 128.4 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

ريو دي جانيرو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 7:55 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 7:55 م

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنه تم إعطاء ما إجماليه 4ر128 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل يقدر ب 51ر1 مليون جرعة في اليوم الواحد ، ووفقا لهذا المعدل فإن الأمر سيستغرق أربعة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من السكان بجرعتى لقاح.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 26 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 5ر19 مليون حالة، بالإضافة إلى 547 ألفا و16 حالة وفاة.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و21 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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