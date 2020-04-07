الصين تفرض عقوبات مضادة على مسئولين أمريكيين

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات مضادة على أفراد أمريكيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، رداً على العقوبات الأمريكية على مسئولين صينيين في مكتب الاتصال التابع لبكين في هونج كونج.



كما فرضت الصين عقوبات على رؤساء حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونجرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأميركية الصينية، والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، وفق وكالة رويترز.



وجاءت تلك العقوبات قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وسط توتر متصاعد بين البلدين.



يشار إلى أن هذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذاً لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في شهر يونيو الماضي.



يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت، يوم الجمعة الماضي، عقوبات على 7 صينيين فيما يتعلق بحملة تشنها بكين على الديمقراطية في هونج كونج، وذلك في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لمحاسبة بكين على ما تصفه بأنه تراجع لحكم القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.