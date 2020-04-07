الرئيس السيسي يوجه بإزالة أي تعديات على حرم ترعة النوبارية تمهيدا لإنشاء محاور طرق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجراء أعمال التطهير لترعة النوبارية يجب أن يتزامن معه إزالة أي تعديات على حرم الترعة.



وأضاف خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة معًا نبني المستقبل بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أن الدولة اتخذت قرار رفع كفاءة ترعة النوبارية وتدبيشها وتنفيذ الجسور الخاصة بها، ومن ثم إنشاء محاور النوبارية عليها.



من جانبه، صرح اللواء أحمد علي العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بأن إعداد تصميم لمحاور الطرق التي سيتم تنفيذها بجانب الترعة، التي وصفها بأنها مجرى ملاحي شديد الأهمية على مر العصور.