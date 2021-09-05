قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب جنوب إيران، اليوم السبت.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء السبت، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة مناطق في جنوب غرب إيران، حسبما ذكرت شبكة العربية، وأدى الزلزال إلى هزة أرضية محسوسة لسكان إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب الخميس الماضي، مقاطعة «سمر الشرقية» والمناطق المجاورة لها، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة «إيه بى إس-سى بى إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 18 كيلومترا جنوب غرب بلدة «هرنانى»، وعلى عمق 28 كيلومترا.