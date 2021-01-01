لافروف يزور القاهرة في مستهل جولته الأفريقية الأولى منذ بداية حرب أوكرانيا

يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مصر غدا في مستهل جولته الأفريقية الأولى بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ويستقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الروسي سيرجي لافروف صباح الغد.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة في الفترة بين 24 وحتى 28 يوليو الجاري، زيارة مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا.

كان لافروف أعلن قبل يومين عن هذه الجولة في مؤتمر صحفي قائلًا: "لدينا زيارات سنوية متبادلة إلى إفريقيا، وفي هذه السنة ستشمل زيارتي إلى إفريقيا مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو، حيث أن مصر شريكنا الرائد، في بناء المنطقة الصناعية في السويس، ومحطة الضبعة النووية".

وقال: "شاركنا في تشييد المشاريع الصناعية العملاقة في القارة الإفريقية علاوة على دور الاتحاد السوفيتي في تحرير كثير من الدول الإفريقية من الاستعمار".

وأشار إلى أن تلك الجولة تركز على الإعداد الجيد للقمة الإفريقية الروسية التي يُعلن عن مكان انعقادها لاحقا.

كان لافروف قد أعلن في وقت سابق أن القمة الروسية- الإفريقية المقبلة ستعقد في عام 2022 على أراضي دولة إفريقية، في الوقت الذي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون مع الدول الإفريقية استراتيجي وطويل الأجل، وأن تنمية العلاقات مع دول القارة ومنظماتها الإقليمية إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.